Strade chiuse

al Polo scientifico

Da oggi a giovedì 14 settembre via dei Frilli e via Madonna del Piano, nell’area del polo scientifico universitario, saranno parzialmente chiuse al traffico per l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete elettrica. Su entrambi i lati delle due vie sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per dieci metri prima e dopo l’area di cantiere; il divieto di circolazione veicolare sarà in vigore in corrispondenza dell’intersezione tra le due vie, nel tratto di via dei Frilli compreso tra via Pasolini e la nuova cabina Enel e nel tratto di via Madonna del Piano compreso tra l’ingresso della ex caserma e via Generoso Patrone.