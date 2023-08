Comune, ponte

di Ferragosto

Lunedì 14 tutti gli uffici del Comune di Sesto resteranno chiusi: il provvedimento riguarderà tutte le sedi e non solo i servizi dislocati in piazza Vittorio Veneto. Vista la giornata festiva del Ferragosto gli uffici saranno nuovamente operativi da mercoledì. Poi, fino al 27 agosto compresi l’Urp come i Servizi Demografici del Comune rimarranno chiusi il sabato mattina con il solo servizio di reperibilità dell’Uffici di Stato civile per denunce di nascite e morte. Chiusa fino al 20 agosto anche la biblioteca comunale Ragionieri a Doccia che, quest’anno, fra l’altro ha dovuto chiudere i battenti in anticipo per problemi legati all’impianto di condizionamento.