SESTA: Divieto di Sosta in Piazza Bagnolet, Lavori per Rotatoria Coop

Da domani al prossimo 31 dicembre in piazza Bagnolet, zona Campo Sportivo, sarà istituito il divieto di transito e sosta. Il provvedimento rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione della rotatoria collegata alla costruzione, in corso, del supermercato Coop in viale Pratese. Non sarà utilizzabile, per i tanti frequentatori della piscina comunale, il parcheggio di piazza Bagnolet: in questi mesi la piscina comunale continuerà comunque a funzionare regolarmente. Per i veicoli che percorrono viale Pratese verso Firenze è prevista l’istituzione delle direzioni consentite dritto e destra all’intersezione con via Oriani mentre sarà mantenuta la svolta in via del Campo sportivo.