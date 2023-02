"Servono servizi pubblici e un controllo di vicinato"

di Sandra Nistri

"Queen Edicola: meno fiori e più opere di bene". Inizia con un riferimento diretto all’accoltellamento dell’edicolante di via Scarpettini avvenuto nelle scorse settimane per poi spaziare sulle criticità dell’area di Querceto la riflessione dell’Associazione "Antico Borgo di Querceto": "La rapina di cui è stato vittima il titolare della Queen Edicola – sottolinea il direttivo - ha fatto molto scalpore e nei giorni successivi ha suscitato manifestazioni di solidarietà da parte dei clienti e delle istituzioni cittadine.

La nostra associazione, passata questa fase ‘emotiva’, vorrebbe che all’emozione seguissero anche ‘opere di bene’, cioè atti concreti che valorizzassero e rafforzassero la funzione sociale che Queen Edicola sta svolgendo da anni. Di cosa vogliamo parlare? Parliamo di una parte del territorio cittadino che negli anni ha perso servizi importanti. A partire innanzitutto dalla soppressione del bus 2 che collegava quel territorio a Careggi e dalla chiusura della Coop di via del Gavine, trasformata in appartamenti. Vicenda che recentemente si è ripetuta per il piccolo supermercato in via Scarpettini, anch’esso trasformato in appartamenti".

Aumentano i residenti ma diminuiscono i servizi: "Oggi – prosegue l’associazione - ci troviamo così ad avere solo la Queen Edicola di via Scarpettini a svolgere un servizio pubblico importante e di qualità, peraltro in uno spazio microscopico ed alla mercè di balordi o delinquenti. L’edicola rappresenta infatti l’unico presidio pubblico di vicinato in zona, attivo sette giorni su sette e che grazie ai numerosi servizi che svolge è diventato un punto di riferimento sociale per la popolazione, svolgendo anche una funzione di vigilanza. A questo proposito ricordiamo le tempestive segnalazioni fatte dall’ edicolante Paolo in occasione di furti e danneggiamenti a carico delle auto parcheggiate davanti all’ edicola o nel vicino parcheggio pubblico, peraltro privo di illuminazione notturna. Ricordiamo anche la richiesta, inevasa, di collocare un dissuasore davanti all’ edicola per disincentivare l’uso a velocità sostenuta di quel tratto di strada come bretella per evitare il semaforo rosso".

Spirito imprenditoriale ed attenzione per i cittadini – sottolinea l’Antico Borgo di Querceto – "meriterebbero che, assieme alle espressioni di solidarietà portate personalmente da sindaco e vice sindaca, le previsioni urbanistiche ancora in discussione permettessero un adeguamento strutturale che consentisse a Paolo di continuare a fornire i suoi servizi in un ambiente ampio e confortevole, munito di moderni sistemi di sicurezza". Resterebbe comunque inevasa – è la conclusione – "la nostra richiesta di istituire il servizio di Controllo di vicinato da attuare sulla base del protocollo d’intesa proposto da tempo al sindaco dalla Prefettura, allo scopo di contribuire a contrastare i numerosi furti in appartamento che si verificano nella zona".