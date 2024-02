"Servono più controlli e telecamere"

Più sicurezza sul territorio: è quello che hanno chiesto Paolo Gandola (Centrodestra campigiano) (nella foto) e Angelo Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia, al nuovo comandante della Polizia municipale, Simone Orvai. "C’è la necessità – spiegano - di svolgere sempre più interventi interforze con l’ausilio di Carabinieri e Polizia, richiedendo che gli agenti del Commissariato di Sesto possano essere coinvolti con maggiore assiduità per controlli sul territorio. Su troppi argomenti siamo ancora all’anno zero: niente è stato fatto negli ultimi anni per istituire un vero sistema di videosorveglianza, con appena dieci telecamere in città, così come il terzo turno di Polizia municipale non è mai partito. Siamo fiduciosi quindi, nell’acquisto di dispositivi TargaSystem e fototrappole, da noi richieste da anni. Speriamo inoltre che l’amministrazione comunale ci presenti progetti seri e credibili"