Servizio totem alle Poste. Ci siamo quasi

E’ dal 26 novembre che all’ufficio postale di Compiobbi si possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile. Gli sportelli di piazza Etrusca sono infatti gli unici dell’intero territorio comunale a essere abilitati come ’Polis’, il progetto voluto da Poste Italiane per decentrare e avvicinare i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Varie e diverse sono le tipologie di certificati disponibili. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, matrimonio, stato civile e stato di famiglia, che chiunque può richiedere sul posto senza dover recarsi all’anagrafe del municipio, che da Compiobbi non è proprio dietro l’angolo. Una "comodità" che però pochi sanno; anzi pare proprio nessuno, visto che a oggi ancora alcun documento è stato richiesto. "Non mi meraviglio – osserva Maurizio Landi del comitato cittadino – per questi documenti è quasi sempre sufficiente l’autocertificazione. Diverso sarebbe se venissero rilasciati la carta di identità e il passaporto, così come indicato alla presentazione del progetto Polis".

"Tempi e modalità di attivazione li stabilisce la Prefettura e attualmente abbiamo solo quattro uffici abilitati nella provincia – spiegano dalle Poste –. Noi siamo pronti a partire anche a Compiobbi, dove i locali sono stati adeguati e il personale è formato". A breve dovrebbe comunque entrare in funzione il totem, che consentirà di accedere al servizio in autonomia, senza dover passare dallo sportello. A questo punto i cittadini avranno la possibilità di richiedere direttamente i documenti, come la certificazione unica dell’Inps.

Daniela Giovannetti