Servizio di Guardia Medica Turistica per il Chianti, ecco le sedi e le tariffe

Attivo da domani nel Chianti il servizio di Guardia medica turistica. Le sedi saranno gli ambulatori dell’Avg a Greve in Chianti e della Misericordia a San Casciano e Barberino Tavarnelle.

Il servizio nasce dalla collaborazione tra i Comuni e l’Asl per rispondere alle esigenze di un’area dalla marcata vocazione turistica ed è effettuato dai medici di assistenza primaria che si sono resi disponibili ed effettua prestazioni ambulatoriali e domiciliari, in orario diurno.

È richiesto il pagamento di un ticket: le tariffe sono di 20 euro per le visite ambulatoriali diurne, 35 euro per le visite domiciliari. Sono escluse dal pagamento le prestazioni di primo soccorso e quelle di primo intervento per infortunio sul lavoro. La prestazione sanitaria non è soggetta ad alcun rimborso. Il medico dovrà rilasciare all’utente ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Durante la notte saranno garantite le postazioni di continuità assistenziale della zona che applicheranno per le varie prestazioni le suddette tariffe solo nel caso di cittadini non residenti in Toscana.

Per quanto riguarda la logistica, il servizio viene svolto a Greve presso l’Avg in via della Pace, 8 (055 8544777 - 055 853066) il martedì dalle 8 alle 13, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. A San Casciano la guardia medica turistica è attiva presso la Misericordia di San Casciano in piazzetta Simone Martini 4 (055 820023) il martedì dalle 14 alle 19 e a Barberino Tavarnelle negli spazi della Misericordia di Barberino Tavarnelle in via Naldini 24 (055 8050200) il lunedì dalle 14 alle 19.

Andrea Settefonti