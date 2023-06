Servizio di dopo scuola per le scuole dell'infanzia di Impruneta e Tavarnuzze

Da settembre, anche i tre plessi delle scuole dell’infanzia di Impruneta e Tavarnuzze avranno un servizio di dopo scuola. Verrà organizzato dall’Istituto comprensivo Primo Levi in maniera similare a quello già attivo del prescuola. Entrambi i servizi nascono come sostegno al nucleo familiare, che per problemi di orari di lavoro può così avere un aiuto concreto: le famiglie potranno dunque lasciare i bambini anche dopo le 16, orario tradizionale di uscita, per andarli a prendere entro le 17. Per il servizio è previsto un contributo di 15 euro al mese da pagare tramite "Avviso Pago Pa". Anche la modalità di iscrizione segue le stesse procedure del prescuola: con domanda da portare all’ufficio Urp, inviata a [email protected] o via pec a [email protected] Le domande devono essere presentate entro il 27 luglio.

Ma.Pl.