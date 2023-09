Servizio Cup e Corso di Italiano a Fiesole, Tutte le Info

La Misericordia di Fiesole comunica che da domani, lunedì, il servizio Cup riprende le aperture consuete, nelle mattine di lunedì, martedì, giovedì e sabato con orario 9-12. Inoltre tutti i mercoledì dalle 10 alle 13 possibili visite, su appuntamento, con lla pediatra pro-tempore che sostituisce la dottoressa Frangini. Il servizio si svolge presso gli ambulatori, i cui spazi sono stati recentemente riorganizzati insieme alla sala di attesa, per offrire più comfort agli utenti. Al via inoltre il nuovo corso per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri abitanti a Fiesole. Le lezioni sono articolate su due livelli di apprendimento: "base" e "principianti". Le domanda di iscrizione si raccolgono alla sede di via Marini fino al 25 settembre. Il corso è gratuito ma è necessaria l’iscrizione alla Confraternita (costo 15 euro). Info: 055 59213