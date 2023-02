Servizio civile, ultime ore per partecipare alle selezioni

Opportunità per i giovani del territorio. Per loro, la possivbilità d’iniziare una nuova attività, che abbia al proprio centro il servizio per gli altri e che - oltretutto - venga anche ricompensata con una somma mensile, seppur contenuta. La possibilità rientra nell’ambito del Servizio civile. Un percorso che, nel corso degli anni, ha trovato l’adesione di molti giovani del territorio della Valdisieve, animati da un sano spirito di servizio, dalla voglia d’imparare e di mettersi a disposizione nell’ambito di progetti di contesto sociale.

Ora sono nuovamente aperte le iscrizioni per chi volesse provare questa esperienza. Fino a domani, 10 febbraio, è possibile fare domanda di selezione per effettuare il Servizio civile. A Pontassieve questa possibilità è offerta da realtà come Misericordia, Croce Azzurra, Associazione donatori di sangue di Pontassieve, Cooperativa Giocolare e Polisportiva Sieci. Associazioni storiche e radicate da tempo sul territorio, che portano avanti la propria attività nel segno del servizio per il prossimo.

Attraverso la partecipazione al Servizio civile, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di fare un’esperienza utile alla propria crescita e di svolgere un’attività di riconosciuta utilità per la propria comunità. Dopo un periodo di formazione, i volontari, in collaborazione con il personale delle associazioni, si dedicheranno al raggiungimento di obiettivi previsti da singoli progetti, inserendosi in un contesto decisamente operativo. Diventando, in sostanza, protagonisti al servizio del territorio e delle necessità delle persone. Soprattutto di quelle più fragili. I progetti hanno una durata che varia tra gli otto e i dodici mesi, con un orario di 25 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni a settimana. Potranno presentare domanda tutti i ragazzi e le ragazze che siano di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per loro, oltre alla soddisfazione dell’importante servizio svolto, anche un compenso mensile di 444,30 euro. La domanda va avanzata direttamente dal seguente link: https:domandaonline.serviziocivile.it

Leonardo Bartoletti