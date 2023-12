Servizio civile. Tante possibilità

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari che saranno inseriti in programmi di servizio civile universale, sia in Italia (oltre 51 mila), che all’estero (più di un migliaio), che si svolgeranno tra il 2024 e il 2025. I progetti, rivolti a giovani tra 18 e 28 anni, hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di otto mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Tra gli enti e le associazioni che cercano giovani per i loro progetti anche nella nostra regione ci sono, tra gli altri, Anci Toscana, il Comune di Firenze, il Comune di Livorno, il Comune di Santa Croce sull’Arno, la Caritas, le Misericordie, l’Azienda Usl Toscana Nord, l’Asl Toscana Centro, Confcooperative, Acli e Arci. Gli interessati potranno infatti scegliere un progetto afferente ad uno dei diversi settori, quali protezione civile, disabilità, patrimonio storico, artistico e culturale, agricoltura. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio, pari a 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione accertata dall’Istat. E’ possibile presentare domanda entro le 14 del 15 febbraio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (Domanda online) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone a domandaonline.serviziocivile.it. Il bando è consultabile all’indirizzo www.scelgoilserviziocivile.gov.it.