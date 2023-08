Servizio civile nazionale a Rignano: Le Botteghe della salute cercano un giovane

Rignano cerca un giovane 18-28 anni da inserire come servizio civile nazionale nelle "Botteghe della salute", progetto di inclusione digitale nei piccoli Comuni. Sarà impegnato un anno, per 25 ore settimanali, con assegno mensile di 507,30 euro. Possono candidarsi anche coloro che hanno svolto servizio civile regionale, ma non nazionale. Le domande vanno presentate entro il 28 settembre su domandaonline.serviziocivile.it