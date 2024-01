Servizio civile alla Misericordia

Alla Misericordia di Calenzano sono otto i posti riservati ai giovani fra i 18 ed i 28 anni per lo svolgimento del Servizio civile con assistenza sanitaria, accompagnamento di persone alle visite sanitarie e servizi alla comunità. Il servizio, un’opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del volontariato e di iniziare una attività lavorativa, avrà la durata di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 507,30 euro. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria in orario di ufficio oppure telefonicamente allo 055 8878198 0558879455.