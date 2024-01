Servizio civile, 5 posti in Comune

Ci sono 5 posti disponibili per il servizio civile in Comune, un anno di esperienza di lavoro e di vita che permette di crescere, formarsi, dare una mano concreta.

Altrettanti giovani tra i 18 e i 28 anni saranno impegnati in attività sul territorio in due diversi progetti. Un posto è a disposizione per "Musei vivi 2024": il suo ruolo sarà quello di promuovere i musei civici e i musei diffusi della Toscana. Altri 4 posti sono a disposizione per "Biblio-identity", con l’obiettivo di valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane. I progetti prevedono un impegno di 25 ore settimanali per un anno con il riconoscimento di un assegno mensile di 507,30 euro. Le domande vanno presentate per via telematica entro il 15 febbraio.