Servizi, scuola ed edilizia. Una manovra da 37 milioni

Vale circa 37 milioni di euro il bilancio di previsione 2024 approvato dalla giunta comunale di Figline e Incisa. Quasi 15 milioni invece gli investimenti del piano triennale con, ai primi posti nella graduatoria dei fondi, i servizi socio-assistenziali, scuola ed edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio. "Guardiamo in prospettiva – commenta Giulia Mugnai, che tra 6 mesi chiuderà il su secondo mandato da sindaco –. Il nostro è un impegno verso le famiglie e le persone più fragili ai quali son dedicati oltre 1,2 milioni per servizi socio-assistenziali, bandi di sostegno al reddito e contributo affitti. Ma mettiamo al centro anche la scuola, investimento sul nostro futuro".

Confermate le tasse locali, garantisce: nessun aumento per Imu e Irpef, anzi per la seconda importa viene introdotta l’esenzione completa per redditi inferiori agli 8mila euro. Invariate anche le tariffe dei servizi scolastici, sociali e assistenziali e confermata la compartecipazione da parte del Comune a questi servizi. Sul fronte scuola, del milione e mezzo di investimento, oltre uno è dedicato ai servizi scolastici come accesso ai nidi, trasporto, mensa e progetti educativi; 400mila euro le risorse per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, tra cui la riqualificazione della palestra della scuola media Leonardo da Vinci.

Oltre 4,5 milioni di euro vanno alla messa in sicurezza idrogeologica, di cui la fetta più grande (2,5 milioni) va al secondo lotto di intervento del torrente Ponterosso, 1,2 milioni per la frana di Loppiano, 725 mila euro per quella di Celle e 123mila euro per quella di Cesto. Fondi a disposizione ancora per la messa in sicurezza delle strade (250 mila), l’abbattimento delle barriere architettoniche (120 mila), la gestione del verde pubblico (160 mila euro) e la videosorveglianza (40 mila euro). Ben 500 mila euro vanno agli eventi culturali tra biblioteche comunali e teatro Garibaldi, il quale gode di ulteriori 150 mila euro di manutenzione straordinaria.