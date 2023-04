Servizi sanitari, nuovo sito Sds

La Società della Salute del Mugello ha il suo nuovo sito web, www.sdsmugello.it. Un sito innovativo, realizzato in collaborazione con Estar e pensato per rispondere alle persone che necessitano dei servizi socio-sanitari erogati dalla SdS mugellana. "E’ completamente rispondente – spiega il direttore Sds Marco Brintazzoli - ai criteri di accessibilità con contenuti sempre aggiornati e una grafica che lo rendono di facile fruizione anche per gli utenti meno esperti di navigazione web". Presenti cinque macro-sezioni: famiglie e minori, persone anziane, disabili e in situazione di disagio sociale ed economico, con una pagina dedicata agli assistenti sociali, con nomi, sedi e numeri di cellulare da contattare in base al problema o al territorio di appartenenza. "Ben in evidenza e chiara – nota il presidente Omoboni anche la sezione Chi siamo perché questo ente ha bisogno di essere conosciuto nelle sue competenze, articolazioni e funzioni".