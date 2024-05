Servizi postali. Chiude lo sportello per i lavori

Nuovamente chiusa la posta di Rignano. Fino al 30 maggio, l’unico sportello del capoluogo ha le serrande abbassate: bisogna completare i lavori di rimodernamento, si legge nel comunicato di Poste. Durante tutto questo periodo, per ritiro pacchi, corrispondenza in giacenza, raccomandate, operazioni non eseguibili in circolarità, gli utenti non possono fare altro che andare all’ufficio postale di medie dimensioni più vicino, quello di Incisa in piazza Mazzanti. Non è la prima volta che la cittadinanza deve affrontare un sacrificio del genere: l’estate scorsa, i primi di agosto, un gruppo di rapinatori fece saltare il Postamat nel cuore di Rignano, portando via 35 mila euro. A causa dei conseguenti problemi strutturali, l’ufficio di piazza XXV aprile dovette rimanere chiuso per oltre un mese.

Ma.Pl.