Servizi museali L’accordo dei sindacati

Accordo siglato da Filcams Cgil e UilTucs con il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt per la continuità occupazionale, contrattuale, normativa e retributiva dei lavoratori coinvolti nella gara di concessione per il servizio di biglietteria. La pre-intesa firmata mercoledì è n passaggio fondamentale visto che la Galleria degli Uffizi, "si impegna, nel rispetto delle norme, legislative e contrattuali , a garantire soluzioni per il mantenimento della continuità contrattuale e retributiva vigente, incluso quanto previsto dalla contrattazione integrativa, della correttezza dell’applicazione contrattuale, e dei livelli occupazionali del personale effettivamente impiegato nei musei e nei servizi accessori" si spiega. . Il tavolo regionale resterà attivo e nei prossimi mesi, come previsto nella pre-intesa. E ci saranno altri incontri e confronti sindacali per seguire tutto il percorso della gara di concessione e garantire gli impegni assunti tramite questo accordo