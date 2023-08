Serve una svolta Lo dobbiamo ai nostri ragazzi

Erika

Pontini

Hanno devastato la sua scuola e rubato 33 computer dalle aule. Quelli che servono per svolgere i compiti, annotare le presenze e soprattutto collegarsi con il mondo. In realtà però hanno rubato un sogno che appartiene anche a loro stessi: il futuro dei ragazzi. Che già sono una generazione di arrabbiati, con attorno un deserto di valori e prospettive, già devono sostenere, come raccontiamo in queste pagine, il peso di una scuola precaria e traballante. Il professor Luca Stefani, dirigente del tecnico Salvemini, ha preso carta e penna e scritto una lunga lettera che andrebbe appesa in tutte le scuole d’Italia. Non era tenuto. Ma l’ha fatto saltando il fossato dell’indifferenza. L’appello del preside forse cadrà nel vuoto (piace pensare di no), ma è un passo di grande civiltà. Ha ricordato a tutti a cosa serve la scuola e di chi è. E’ nostra, vostra, dei nostri figli, di tutti. Anche dei ladri, dei loro figli, nipoti, fratelli e sorelle.

Un bene collettivo, impossibile da monetizzare. Un danno ai giovani non si rivende al mercato nero come una collanina. Stefani ricorda che la scuola campa con la sussistenza dei genitori degli studenti. E qui i governanti, di ogni colore, dovrebbero interrogarsi. Perché al di là delle polemiche sui nomi (ministero del merito compreso), mancano gli investimenti, non le parole.

Una bella lezione di vita quella del prof, in un momento in cui l’istituzione scolastica è sotto accusa. Quella ‘cattiva’ che ha perso insieme l’autorevolezza e la sensibilità. Che spesso si limita ad insegnare didattica spicciola da libro di testo, dimenticando che studio e esami sono buoni per l’università e che i professori dovrebbero prima di tutto accompagnare i giovani nel mondo dei grandi e trasformarli nei politici, scienziati, intellettuali, lavoratori specializzati. Nel mucchio magari ci saranno anche ladri, perché questa è la vita, ma magari ladri capaci di comprendere che certe cose non si rubano.