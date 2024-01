"Serve più volontà e non un input politico. Garantiamo il pluralismo" Il professor Zaccaria, esperto di diritto pubblico, afferma che la questione dell'affissione del crocifisso nei luoghi pubblici non può essere risolta con una decisione unilaterale. Bisogna considerare il pluralismo religioso e il principio di laicità. Il crocifisso può essere interpretato in modi diversi, quindi non si può imporre meccanicamente la sua presenza.