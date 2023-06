Serristori No al depotenziamento Esplode la protesta dei Cobas

"L’accanimento contro il Serristori è una scelta cinica senza precedenti contro un’utenza fragile e contro le cure di prossimità". I Cobas tornano a denunciare il depotenziamento dell’ospedale del Valdarno. Dopo la denuncia del Calcit Valdarno e del presidente dell’associazione Mario Bonaccini (foto), anche i rappresentanti del sindacato puntano il dito contro la Asl e contro le amministrazioni. "Non contenti di avere distrutto la vocazione del Serristori di ospedale per acuzie, dopo la chiusura del pronto soccorso e la riduzione al minimo delle degenze, ora è il turno dell’oncoematologia – denunciano i Cobas –. È un servizio storico, qualificato e punto di riferimento regionale tanto da far indignare lo stesso Calcit che a fior di donazioni e sacrifici dei cittadini del Valdarno Fiorentino ha sempre sostenuto il day hospital oncologico". Secondo i sindacalisti, i pazienti oncoematologici, per effetto del trasferimento altrove di un’ematologa, dovranno rivolgersi ad altri presidi sanitari. Ma la Asl nega qualsiasi "progetto di chiusura, di riduzione e di trasferimento di personale specializzato: l’oncoematologia sarà assicurata sia negli ambulatori e in day hospital".

È allo studio "una collaborazione con gli anestesisti già in struttura e che con altre specialistiche portano avanti ambulatori come quello della terapia del dolore: con loro si può prevedere un programma su pazienti selezionati e per sintomatologie specifiche". Non esclude che "pazienti più complessi possano essere ricoverati in altri ospedali come Torregalli". Il centro medico avanzato al posto del pronto soccorso, ribadisce Asl, "è un nuovo modello di assistenza che può rispondere ai bisogni della cittadinanza con medici ed infermieri 12 ore al giorno per patologie a bassa complessità". Sarà integrato con i servizi e le specialità del Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.

Manuela Plastina