Serristori Ecco il Centro medico Ma sparisce il Pronto soccorso

di Manuela Plastina

È partito ufficialmente l’atteso, discusso e già contestato Centro medico avanzato del Serristori, alla prova del nove per poter realmente valutare la sua efficacia. Laddove fino a due anni e mezzo fa c’era un pronto soccorso, da ieri è aperto il punto di primo soccorso con medici e infermieri dalle 8 alle 20 7 giorni su 7. Un nuovo modello di assistenza sperimentale che accoglie patologie a bassa complessità di pazienti che si presentano da soli.

"Sarà utile ai cittadini e anche ai territori riducendo gli accessi impropri a Ponte a Niccheri e alla Gruccia" promette il presidente della Regione Eugenio Giani al taglio del nastro insieme al direttore Asl Paolo Morello.

A Figline non tornerà mai il pronto soccorso, hanno ribadito: "Il territorio non ha i numeri sufficienti per prevederlo". Ci vorrebbero 150 mila abitanti, contro i 60 mila di Figline Incisa, Reggello e Rignano; ci vorrebbero oltre 20 mila accessi, ma in pre-Covid erano 15 mila di cui l’80% in autopresentazione; ci vorrebbero altri pronto soccorso raggiunbili in più di un’ora, mentre Ponte a Niccheri e Montevarchi son più vicini.

Al nuovo Cma ci si potrà rivolgere per problematiche agli occhi, orecchie e gola, problemi ortopedici da piccoli traumi e ferite, dermatologici come dermatiti, punture o ustioni fino al 2 grado, disturbi gastrointestinali e urinari senza febbre, dolori articolari, orali, alla schiena o da fibromialgia. Mentre dentro si inaugurava, c’è chi fuori ha protestato per la mancanza di un pronto soccorso vero.

Ma il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai non demorde: "Questa è una prima risposta della Asl, ma deve essere solo una partenza: teniamo il punto fermo sulla necessità di riaprire il pronto soccorso al Serristori".