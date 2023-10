’Serristori day’. L’omaggio all’ospedale

Nel "Serristori Day", la giornata che ricorda la nascita dello storico ospedale, è stato deposto un omaggio floreale alla copia lignea del busto di Ser Ristoro nel cortile del presidio ospedaliero di Figline. Con la responsabile di presidio Elettra Pellegrino, erano presenti anche il presidente del Calcit Valdarno Mario Bonaccini e l’assessore comunale alla promozione Francesca Farini. "Ringrazio il Calcit e il Comune per questa giornata – ha detto Pellegrino - e per tutte le attività svolte con il nostro ospedale. Ufficializziamo anche la donazione dell’elettrobisturi da parte della stessa associaizone con la quale continueremo insieme a condividere iniziative a favore del nostro presidio". La giornata si è conclusa con un incontro per addetti ai lavori sulla sanità del territorio, alla presenza del sindaco Giulia Mugnai e del direttore della Società della Salute fiorentina sud est Simone Naldoni.