Serristori, Cobas sul piede di guerra

A poche ore dall’inaugurazione, fissata per domani mattina, del nuovo Centro Medico Avanzato del Serristori, monta la protesta. Il presidio medico e infermieristico h12 sette giorni su sette solo per codici e gravità minori che si autopresentano, secondo i Cobas è "un copia e incolla di ciò che sta in carico ai medici di famiglia o alla guardia medica, niente a che fare col pronto soccorso che c’era". I lavori per adeguare gli spazi e gli allestimenti di arredi e strumentazioni sono stati davvero irrisori e un ulteriore spreco di denaro pubblico". Non c’è stata alcuna assunzione: "Professionisti medici, infermieristici e operatori lavorano attivando un costosissimo strumento economico quale le cosiddette "produttività aggiuntive", ossia gli straordinari dopo aver fatto la notte, nel giorno libero o dopo le 6 ore della normale attività lavorativa, con un grosso rischio clinico e stress lavoro correlato".