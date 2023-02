Serra di marijuana in casa Arrestato dai carabinieri

Aveva realizzato in casa una serra per coltivare piante di marijuana, per poi lavorare la sostanza in proprio e spacciarla. Ma la sua attività è stata bloccata dai carabinieri di Bagno a Ripoli e Firenze Ricorboli che hanno arrestato un 47enne italiano. I militari sono arrivati a lui dopo aver notato diverse persone che entravano e uscivano dall’abitazione dell’uomo in maniera sospetta. Perquisita la casa, i carabinieri hanno trovato numerosi barattoli in vetro e plastica: al loro interno, tutti contenevano marijuana. I militari sono poi scesi nel piano seminterrato: il 47enne lo aveva arredato per farlo diventare una coltivazione di piante di marjuana. Erano suddivise in grow room, ossia piccole serre indoor con strumentazioni tra lampadine e lampade per la corretta illuminazione delle piante, necessaria per farle crescere. In totale i carabinieri hanno sequestrato 400 grammi di sostanza stupefacente e più di 80 piante, oltre al materiale usato per la lavorazione, suddivisione e confezionamento delle dosi da spacciare.

Manuela Plastina