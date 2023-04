Serpiolle, incontro e dibattito sull’uso del fotovoltaico

Firenze, 17 aprile 2023 – Per saperne di più come ridurre il costo delle bollette installando un impianto fotovoltaico, martedì 18 aprile, presso il circolo SMS di Serpiolle, alle ore 21, si terrà un incontro con i cittadini sul tema: comunità energetica, una opportunità. Dibattito importante per coloro che intendono conoscere meglio l’argomento energetico per orientarsi sul caro bollette dopo i recenti aggiornamenti amministrativi.

All’incontro di martedì promosso dal Circolo di Serpiolle, intervengono la presidente del Circolo Vania Paoli; Cristiano Balli presidente del Q5; Andrea Giorgio assessore all’ambiente e transizione ecologica; Giovanni Chiesi di Legacoop Toscana; Duccio Baldi e Tommaso Bastianello. Moderatore: Giulio Signorini di Legambiente.

G. P.