Sereni, evento tra le polemiche: "Lasciata la piazza piena di rifiuti"

Claudia Sereni fa 400. Tante secondo l’organizzazione erano le persone che martedì sera hanno preso parte alla presentazione del programma e delle liste che sostengono la candidata del centrosinistra. "Sono davvero soddisfatta – ha commentato Sereni – così tante persone in piazza non si vedevano da tempo, a maggior ragione se consideriamo l’orario e il giorno feriale. E’ il segno che la gente è interessata a quello che facciamo e a come lo facciamo. Ho sentito nettamente l’abbraccio della città, la volontà di intraprendere un percorso nuovo che, pur nella continuità dell’azione amministrativa precedente, sarà in grado di accogliere ancora e più di prima le diverse sensibilità del mondo del centrosinistra". Dal lavoro al diritto alla salute, passando per l’associazionismo e la giusta retribuzione, Sereni ha raccontato la sua idea per la Scandicci del futuro. Ieri poi un altro momento importante, con l’arrivo in città di Nichi Vendola che dal comitato elettorale di via Pascoli ha ribadito l’incompatibilità di Firenze e dell’area metropolitana coi valori della destra e l’auspicio che il centrosinistra con Sinistra Italiana possa prevalere". Ma sull’evento di martedì non sono mancate le critiche. Intanto per la sporcizia e i manifesti elettorali accartocciati, abbandonati subito dopo la serata. "Si parla d’ambiente e di sostenibilità – ha detto il consigliere di opposizione Enrico Meriggi (ora candidato con la civica di Bellosi) poi alla prima occasione si buttano le cartacce in terra. Un bell’esempio di coerenza". Bellosi intanto punta a fare un incontro analogo il 23 prossimo in piazza Matteotti, ma prima, chiamato dai cittadini, ha denunciato il degrado del giardino del Viottolone dove manca manutenzione da un bel po’. Aveva cominciato la sua battaglia elettorale da un’altra area verde, in via Pace Mondiale, ugualmente lasciata a se stessa, denunciando l’abbandono della piana. Claudio Gemelli, candidato per il centrodestra invece ieri ha incontrato cittadini e commercianti di San Giusto insoddisfatti della gestione che il comune ha riservato al quartiere. "Scarsa manutenzione di giardini e verde – ha detto – insicurezza, negozi che chiudono, zero attività, anni di cantieri infiniti per una nuova piazza incompleta che lascia tutti delusi anche per la viabilità intasata e i parcheggi". I tre candidati dovranno vedersela con il quarto sfidante che è Enzo Bellocci in corsa per il Pci, che punta su lavoro, partecipazione e dialogo.

Fabrizio Morviducci