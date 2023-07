Serata per voci con Choreos e Novo Grupo a San Casciano - Estate Fiesolana

Una serata tutta dedicata allo strumento della voce quella in calendario, oggi dalle 21,30, al Teatro Romano nell’ambito dell’Estate Fiesolana. A esibirsi sul palco saranno Choreos e Novo Grupo local. Il primo, Choreos - Coro Lgbtqia+ Firenze, è una formazione corale composta da persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere. Nato nel 2018 all’interno dell’associazione Ireos e costituito come associazione di promozione sociale nel 2020, il gruppo, attraverso la musica, la coralità, la socialità e l’accoglienza, vuole creare un’occasione di crescita e confronto. La seconda formazione Novo Grupo Vocal è invece ideata e diretta da Stefania Scarinzi, cantante jazz ed insegnante di canto appassionata di musica brasiliana dal 1995: è formata da sole voci femminili ed il repertorio è un viaggio nel vasto e affascinante mondo di autori quali Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Milton Nascimento. Fanno parte dell’ensemble dieci cantanti appassionate a questo genere. L’avventura musicale del Novo Grupo Vocal è frutto, tra l’altro, di una costante collaborazione tra Stefania Scarinzi e il pianista Gianluca Tagliazucchi che ne ha curato quasi tutti gli arrangiamenti. Il costo dei biglietti è di 15 euro (ridotto soci Arci, soci Coop, under 25 10 euro).

S.N.