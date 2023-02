Serata d’onore per Beatrice Belli Pittrice, scrittrice e ora pure stilista

di Sandra Nistri

Sala più che gremita, e molte persone rimaste in piedi, alla biblioteca Civica di Calenzano per un evento culturale, "La Maschera", che si è svolto due giorni fa. Una presenza davvero cospicua dovuta soprattutto al fatto che l’iniziativa, organizzata in pieno periodo carnevalesco, voleva rendere omaggio, attraverso il gruppo degli "Amici di CiviCa" che hanno effettuato una serie di letture, a una donna sensibile e coraggiosa: Beatrice Belli.

Beatrice abita a Calenzano e, nonostante da tempo sia impegnata nella lotta contro una malattia che le ha imposto di rinunciare a molte sue abitudini, riesce ancora a dare spazio alla sua creatività, come hanno avuto modo di scoprire direttamente i partecipanti all’incontro che si è svolto in biblioteca.

Da anni, infatti, Beatrice dipinge, scrive poesie e racconti, e per questa sua attività artistica ha ottenuto vari riconoscimenti fino ad oggi. Attualmente è impegnata ad ultimare una grande tela legata alla tematica del mare, al quale si ispira da sempre. Fra le maggiori soddisfazioni ottenute da Beatrice una le è giunta persino dalla Birmania. Anni fa era riuscita infatti a far arrivare proprio in Birmania un suo dipinto che ritraeva l’allora primo ministro Aung San Suu Kyi che l’aveva ringraziata facendole recapitare a casa una foto che la immortalava accanto al ritratto, molto apprezzato.

E un altro ‘regalo’ lo ha ricevuto stavolta durante la serata di CiviCa: l’iniziativa ha visto infatti protagonista la figlia di Beatrice che ha sfilato con un bellissimo abito ideato e realizzato dalla mamma. Abito che, tra l’altro, ha anche partecipato, al concorso della maschera più bella al Gran Teatro del Carnevale di Venezia.