"Serata di festa e solidarietà a Firenze per sostenere i giovani con diabete"

Un momento di festa e solidarietà a cura dell’Atbgd, l’Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete e della Polisportiva Tassisti Fiorentini. L’appuntamento è previsto per stasera (ore 19) al centro parrocchiale di Varlungo, a Firenze. L’aperitivo verrà offerto dagli organizzatori, mentre l’ingresso è possibile con una donazione libera. La manifestazione permetterà di raccogliere fondi per sostenere l’operato dell’Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete, che agisce a supporto delle singole famiglie, ma sarà anche un momento per sensibilizzare e per far conoscere le problematiche di chi deve affrontare la malattia. Per informazioni e iscrizioni: 335.6430786, 333.1147860.