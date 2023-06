Serata del Rotary Chianti con Riccardo Azzurri tra musica e solidarietà

Il Rotary Chianti San Casciano, presieduto da Daniele Pratesi, sta portando avanti tante iniziative a stretto legame con il territorio. Fra gli eventi culturali, musicali e di solidarietà grande successo ha avuto la manifestazione con la presenza del cantante Riccardo Azzurri e del maestro violinista Edoardo Galli, per la presentazione del libro "Sanremo, che passione!" a cura di Paolo Mugnai, editore Felici Editore, un volume scritto da più giornalisti del settore sui cantanti toscani e dedicato alla memoria di Chiara Baglioni e Michele Manzotti, con tanti aneddoti e curiosità sulla storia del festival. Riccardo Azzurri ha poi ricordato la forza della musica nel far sognare i giovani di ogni epoca, ma anche il suo aspetto terapeutico e di compagnia e sollievo per gli anziani. La serata ha avuto finalità di solidarietà con service del Rotary Chianti a favore di associazioni locali. Da ricordare per l’aspetto culturale e sociale l’interessante intervento della professoressa Nadia Carraresi Pratesi che ha illustrato le tematiche sulle relazioni interpersonali e i meccanismi collegati.

F. Que.