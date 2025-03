Serata dei Lions per le vittime di violenza

Ceccuti Martedì prossimo alle 21, il Cinema La Compagnia ospiterà “Al Cinema con Chiara Francini”, una serata di solidarietà a favore del progetto “Kit Lions per Codice Rosa” e di LCIF. L’evento, promosso dai quattro Lions Club del Distretto 108La – Firenze, Firenze Giotto, Firenze Michelangelo e Le Signe – in collaborazione con la Regione Toscana, mira a supportare le vittime di violenza e discriminazione. Durante la serata verrà presentato e proiettato il film “Coppia aperta quasi spalancata”, tratto dallo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo, che esplora con ironia le trasformazioni dell’amore nel mondo contemporaneo. Chiara Francini interpreterà il ruolo dell’energica Antonia, personaggio che passa dalla sconfitta alla rinascita, accompagnata dai propri genitori. "Sono orgoglioso dell’impegno che i Lions toscani dimostrano ogni anno nella promozione di iniziative a sostegno delle comunità più vulnerabili”, commenta il Governatore Lions Francesco Cottini. Il ricavato della serata sosterrà due importanti cause: da un lato, il progetto “Kit Lions per Codice Rosa”, volto a fornire kit di beni essenziali alle vittime di violenza che accedono al pronto soccorso nelle strutture toscane, e dall’altro il sostegno alle iniziative della LCIF, fondazione internazionale dei Lions, impegnata in interventi rapidi nel campo della salute e dell’ambiente. L’evento vedrà anche la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani e dellla capo gabinetto Cristina Manetti, responsabile del progetto “La Toscana delle Donne”. Info e prenotazioni: [email protected], WhatsApp 335.7762854, 338.2416576, 335.6261260 e 329.7420285. I Club ringraziano Lorenzo Luconi per il generoso contributo.