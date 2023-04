“E’ un uomo della ‘ndrangheta”, sequestro da 400mila euro: anche una barca e una pasticceria

Firenze, 19 aprile 2023 – Già condannato in primo grado in più processi con accuse che vanno dall’associazione di stampo mafioso all’estorsione fino allo spaccio, un uomo ritenuto a disposizione della cosa Bellocco di Rosarno è finito nel mirino di un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, provvedimentio che ha portato a un sequestro di beni per circa 400mila euro.

L’esecuzione è stata affidata ai militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e Firenze, insieme a personale dello Scico con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

La misura di prevenzione riguarda una ditta individuale operante nel settore della pasticceria, un’imbarcazione, tre autoveicoli e tre fabbricati.