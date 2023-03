"Sequestrati diritti e stipendi" Ex Gkn, la Rsu: uno scandalo

di Barbara Berti

"E’ in atto il sequestro dei diritti e degli stipendi". E’ quanto denuncia Dario Salvetti, delegato Rsu della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, intervenendo nella commissione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio, ieri mattina. "Ci sono 300 famiglie senza stipendio da sei mesi e già questo è scandaloso – ha detto il sindacalista –. Noi ipotizziamo un meccanismo grave, il fatto di utilizzare il non pagamento degli stipendi come elemento di trattativa. Ricordo che sono già stati persi 220 posti di lavoro rispetto ai 500 iniziali", ha aggiunto Salvetti sottolineando che i lavoratori chiedono in sostanza "una cosa banale: una discussione imprenditoriale di messa a disposizione dello stabilimento".

"Abbiamo il nostro piano industriale: chiediamo quanto costerebbe la gestione in affitto di 7mila metri quadri per avviare il primo modulo della produzione di pannelli fotovoltaici", ha detto ancora ancora Salvetti. Che nel corso dell’intervento a Palazzo Vecchio ha sottolineato che "l’accessibilità dello stabilimento è completa" ma "lo stesso stato dello stabilimento è devastante: il tetto è trascurato, mancano i soldi per fare le più basilari manutenzioni. E c’è una collettività operaia che sta pagando alcuni costi con la propria cassa di resistenza".

La ricerca di nuovi investitori per la reindustrializzazione della ex Gkn continua a passare anche dalla Regione Toscana. "Il lavoro che stiamo provando a fare è quello di togliere i lavoratori da questa situazione intollerabile di incertezza, per farlo bisognerà cancellare questo elemento di vergogna che attiene alle mensilità non corrisposte e che non è giustificabile in nessun modo", ha affermato sempre ieri Valerio Fabiani, consigliere con delega alle crisi aziendali del governatore regionale Eugenio Giani, intervenendo anche lui alla commissione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio.

Per quanto riguarda lo scouting pubblico "negli ultimi due giorni abbiamo interloquito e approfondito con quattro dei sei soggetti che hanno manifestato un interesse al momento", ha specificato ancora Fabiani che quindi ha lanciato un ennesimo appello al governo a Roma: "C’è bisogno di un sostegno autentico da parte del governo – ha detto ancora Valerio Fabiani – che al momento ha offerto una disponibilità che deve però essere verificata alla prova dei fatti. Penso che una forma di commissariamento dell’azienda, ai sensi della legge dello Stato, sia ancora una opzione che dobbiamo tenere sul tavolo".