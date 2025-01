Senzatetto, mano tesa del Comune. Messi a disposizione 160 posti letto

Palazzo Vecchio potenzia il servizio di accoglienza invernale per i senza fissa dimora, a causa delle temperature rigide di questi giorni. In una nota il Comune spiega che raggiungono quota 160 i posti messi a disposizione: l’Ostello del Carmine passa da 40 a 60, a questo si aggiunge la Foresteria Pertini con 87 posti. Le strutture sono entrambe di proprietà comunale e sono gestite da Caritas. Inoltre la struttura Accoglienza donne di via dei Vanni, messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas, concede 13 posti.

"Segnalateci chi dorme per strada: siamo impegnati per monitorare ogni giorno le criticità ma con il calo delle temperature l’attenzione deve essere massima – è l’appello dell’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Nicola Paulesu -. Per chi non ha una casa o vive in condizioni precarie e insicure il periodo invernale è molto difficile, in questi giorni le temperature si fanno più rigide e la condizione è ancora più complessa. Il servizio di accoglienza invernale vede impegnate in sinergia moltissime realtà associative con il coordinamento dei Servizi sociali del Comune, un grande lavoro di squadra fortemente promosso dall’amministrazione". Alle strutture di accoglienza invernale, che si aggiungono a quelle di accoglienza ordinaria attive sul territorio comunale, si affianca anche un forte potenziamento delle unità di strada per intercettare il più possibile i bisogni delle persone. L’obiettivo, distribuire ai senza dimora che non rientrano nelle strutture di accoglienza sacchi a pelo, coperte e bevande calde ma anche favorire gli accompagnamenti in struttura di chi decide di cogliere quest’opportunità.

Per segnalare la presenza di persone senza dimora in strada, piazze e giardini si può telefonare durante la settimana dalle 9 alle 17 al Centro la Fenice al numero 055-0510241: dalle 17 alle 9 e nel fine settimana le segnalazioni devono essere fatte inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamando la portineria dell’albergo popolare al numero 055-211632.

Niccolò Gramigni