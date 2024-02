"Senza stadio, grazie Fallani". L’attacco dei tifosi dello Scandicci

"Senza stadio oggi e domani, grazie Fallani". Chissà con un eventuale terzo mandato, come avrebbe affrontato il primo cittadino la questione dei tifosi dello Scandicci. Che ieri lo hanno contestato con un nuovo striscione polemico per aver demolito il Turri. Il regalo del decennio fallaniano per lo sport di Scandicci è sotto gli occhi di tutti: la Savino del Bene, squadra che milita nella massima serie di volley, costretta a emigrare a Firenze, al palazzetto dello sport costruito dal ‘rivale’ del patron Nocentini, Wanny di Filippo per il suo Bisonte, lo Scandicci ‘esiliato’ al Bozzi delle Due Strade per giocare la partita di cartello col Siena. Le due principali squadre della città devono andare a Firenze per disputare gli incontri dei loro rispettivi campionati. Se alla Savino molti dei sostenitori hanno archiviato la pratica accettando il trasferimento, sul versante calcistico la ferita è aperta, come la contestazione.

Fallani il 2 settembre 2022 alla presentazione della squadra allestita dal presidente Rorandelli, aveva promesso il progetto entro l’anno, e il finanziamento entro il 2023. A oggi, come ripetuto a più riprese anche dallo stesso presidente Rorandelli, di un progetto relativo allo stadio (demolito il Turri la squadra giocherà a San Giusto gestendo l’impianto con la società del quartiere che milita in II categoria) ancora non si è vista neanche l’ombra. I tifosi dei blues, non hanno mai perdonato l’affronto. E quando il rammarico sale, non mancano di segnalarlo con i loro striscioni in rima.