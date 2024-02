Senza revisione mostra la patente di un altro. Auto sequestrata e denuncia per un 25enne

È stato fermato perché viaggiava su un’auto senza revisione. Ma è tornato a casa con una lunga serie di contestazioni di reato e il mezzo sequestrato. Gli agenti della polizia municipale di Figline Incisa, guidati dal comandante Alessandro Belardi, hanno fermato e denunciato un cittadino cinese per falsa attestazione di generalità, guida senza patente e violazione delle normative sull’immigrazione. Il controllo è scaturito dalla segnalazione elettronica di un sistema di videosorveglianza che controlla che le auto di passaggio siano in regola con assicurazione e tagliando. Una volta fermato, il 25enne originario della Cina ha fornito la patente.

Ma il documento ha destato sospetti negli agenti: la persona nella foto era troppo magra rispetto al conducente del veicolo e c’erano altri dettagli che non tornavano. Portato al comando, l’uomo ha confessato: la patente non era la sua, ma di un connazionale. Ha dunque fornito alla polizia altre generalità, sia sue che dei genitori, scrivendole anche su un figlio. Ma gli agenti non si sono ancora una volta fidati.

È stato il gabinetto scientifico della municipale di Firenze a verificare, tramite le impronte digitali dell’uomo, il vero nome e la sua vera identità.

Subito è scattata la denuncia anche per il fatto che non aveva con sé il permesso di soggiorno: i cittadini extracomunitari sono obbligati a portarselo dietro e ad esibirlo in caso di controllo. L’auto, che non è né di proprietà del guidatore né del titolare della patente, ma di un terzo cittadino di origine cinese, è stata sottoposta a sequestro.