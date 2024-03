Senza Parenti a rischio la società ciclistica

In merito al tragico incidente stradale di domenica sera sulle alture sopra Pistoia in cui ha perso la vita Gianluigi Parenti, 74 anni, nativo della provincia di Modena ma residente a Signa da tanti anni, non si conosce ancora la data dei funerali in quanto sarà disposta probabilmente l’autopsia (non c’è una comunicazione ufficiale in merito), il cui risultato potrebbe chiarire la dinamica del tragico incidente. La novità, invece, è quella sportiva in quanto la moglie di Gianluigi, Anna Lemmi che era con lui e rimasta illesa, è la presidentessa della società ciclistica con sede in via Roma a Signa. Ebbene Anna non intende proseguire l’attività ciclistica dopo la morte del marito che era il direttore sportivo della formazione dilettanti Team Etruria Sestese-Amore&Vita da anni in attività. Lo ha detto a un caro amico di famiglia che è andato a trovarla nella sua abitazione e che è rimasto a parlare a lungo con Anna. La squadra che aveva già disputato la prima gara 2024, la Firenze-Empoli, comprende nove atleti compreso un atleta di nazionalità cinese, Luigi Huang nato a Prato. Gli altri atleti tesserati sono Edoardo Di Luigi, Giairo Franceso Rossi, Marco Ugolini, Luca Amadio, Francesco Vignini, Jacopo Forni, Esteban Ciolini, Alessio Giannelli. Questi atleti senza più la società signese in attività, saranno costretti a lasciare il ciclismo se non trovano da accasarsi presso altre società. Per questo motivo anche il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, il fiorentino Saverio Metti si è mosso per valutare la situazione e trovare un’adeguata sistemazione consentendo a questi giovani ciclisti di poter proseguire nella loro attività sportiva preferita.

Antonio Mannori