Senza fissa dimora morto dopo la lite Rintracciato un parente a Cesena E’ stato sepolto nelle Marche

Il nome è una grande ricchezza. Ecco perché, spesso, i senza fissa dimora non lo dicono al primo che si avvicina o ne dicono un altro, magari simile. Jacob te lo diceva subito, con quel sorriso un po’ svagato e la chitarra sulle spalle. Di origine ceca, è morto nella notte tra il 14 e il 15 giugno scorso, dopo avere battuto la testa in seguito a un litigio sul sagrato della basilica di Santa Maria Novella e avere rifiutato i soccorsi, pensando che in fondo non era niente. E invece... I 32 anni di Jacob Kuapil si sono fermati lì e per diversi giorni non si è saputo dove sarebbe stato sepolto. Il Comune da una parte e la Comunità di Sant’Egidio dall’altra si sono attivati perché Jacob non restasse solo nel momento più estremo. Quando tutto era pronto, un parente ha chiamato dal cesenate e l’ultimo viaggio Jacob lo ha fatto a San Benedetto del Tronto.

Michele Brancale