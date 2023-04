Senza documenti Fermato dai carabinieri

Segnalazione all’autorità giudiziaria per soggiorno illegale nel territorio dello Stato per un uomo di nazionalità marocchina fermato nel calenzanese. Durante un servizio di perlustrazione i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto hanno infatti notato un veicolo parcheggiato nei pressi dell’ingresso della ex Cava Cassiana Nord lungo la via Barberinese, procedendo poi a sottoporre a controllo il conducente che non aveva permesso di soggiorno o altro documento equivalente. La pattuglia lo ha quindi accompagnato al comando.