Sentiero del Partigiano. Cartellone vandalizzato. La denuncia dell’Anpi

L’Anpi di Londa torna nel mirino dei vandali. Questa volta a farne le spese è la scritta che riporta la sigla dell’associazione dei Partigiani, sistemata proprio sotto il cartello che indica la via verso il sentiero dei Partigiani, sul territorio comunale di Londa. Un segnale che si trova proprio all’inizio del Passo Croce ai Mori, che conduce poi ad un rifugio storico, utilizzato dai partigiani nel corso della seconda guerra mondiale. Che si tratti di un vero e proprio atto vandalico lo dimostra il fatto che tutto è stato compiuto - presumibilmente - con un taglierino. Dunque, un gesto portato a termine di proposito, probabilmente anche con una certo tempo per la sua realizzazione. La zona non è certo di quelle ‘di passaggio’, frequentata comunque da molti appassionati di trekking. La segnalazione e la conseguente denuncia - presentata alla locale stazione dei Carabinieri - è arrivata da parte del Presidente della sezione territoriale dell’Associazione Nazionale Partigiani. Secondo quanto si è potuto ricostruire, il fatto è presumibilmente avvenuto qualche giorno fa. L.B.