Sentieri di futuro, alla (ri)scoperta di Don Milani

Si intitola "Sentieri di futuro. (In) seguendo don Milani" il libro che sarà presentato, oggi alle 17,30, alla Biblioteca CiviCa di Calenzano (via della Conoscenza 11). Il volume, edito da LEF e curato da Aldo Bozzolini e Alessandro Santi in collaborazione con l’Associazione Gruppo don Milani Calenzano, raccoglie testimonianze inedite di chi ha conosciuto personalmente il ‘priore di Barbiana’ soffermandosi su fatti realmente accaduti e sul modo di agire di don Lorenzo gettando nuova luce, in particolare, sul suo ruolo di educatore. L’iniziativa, a ingresso libero, fa parte del programma "Don Milani a Calenzano" del Comune per celebrare il centenario della nascita di don Lorenzo.