Sentieri del Cai. Le camminate

Ancora due camminate per percorrere e conoscere i sentieri Cai di Lastra a Signa. Sono quelle promosse da Comune, Cai- Sezione di Scandicci e Humanitas Scandicci, sezione di Ginestra Fiorentina. Sabato 25 maggio (ore 14.15) si partirà dal parcheggio della scuola primaria di Santa Maria a Castagnolo in via Gramsci, nei pressi dell’Ipercoop per percorrere l’anello di San Romolo-Quattro Strade sui sentieri 743-745. Un tragitto interessante sulla parte orientale del territorio comunale che permette di raggiungere Colle di San Romolo e l’omonima chiesa di San Romolo a Settimo, punto più alto del territorio di Lastra a Signa. Altro appuntamento sabato 1° giugno con partenza alle 14.15 dal parcheggio delle mura di Malmantile, dove prenderà il via il percorso dell’Anello di Lecceto verso Bucianesi e la Valle dell’Arno: un itinerario poco frequentato che passa accanto all’Eremo di Lecceto e permette di scoprire angoli inconsueti.