Sentenza già scritta, i penalisti scioperano

FIRENZE

Per il caso della sentenza “già scritta“, gli avvocati della Camera Penale di Firenze si asterranno dal lavoro, dal 6 all’8 maggio. La decisione rinfocola il braccio di ferro tra i penalisti fiorentini e il tribunale. Dopo la scoperta del 14 febbraio scorso, da parte dell’avvocato Filippo Viggiano, di una “bozza“ di un dispositivo di sentenza nel fascicolo del dibattimento di un processo per maltrattamenti in famiglia quando ancora non era iniziata la discussione tra accusa e difesa, il presidente del collegio ha infatti replicato, nella relazione che le era stata richiesta dal presidente del tribunale Marilena Rizzo, che "il file stampato oggetto della censura è frutto di una prassi abituale per la sottoscritta - e seguita spesso anche da altri componenti - di preparare, in vista dell’udienza di discussione, una personale bozza di dispositivo che ha la duplice funzione di anticipare il corretto inserimento dei dati utili (numero del processo, generalità dell’imputato e della altre eventuali parti) nel dispositivo che verrà elaborato all’esito della camera di consiglio, nonché di costituire un sintetico appunto di ciascuno sulle valutazioni emerse dallo studio degli atti processuali in vista della decisione".

I magistrati avevano inoltre "ritenuto ingiustificato il comportamento del difensore che aveva osato verificare il contenuto del fascicolo prima della discussione". Da qui, la decisione dik annunciare l’agitazione.

I fatti dello scorso febbraio, denuncia la Camera Penale, hanno rappresentato "un pacifico vulnus al corretto svolgimento della giurisdizione". "La discussione finale di un processo penale rappresenta un momento fondamentale per il contradditorio processuale tanto che, subito dopo l’esaurimento della medesima e la dichiarazione di chiusura del dibattimento, il codice di rito prevede di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza. Solo attraverso il rispetto delle regole costituzionali del processo una sentenza potrà dirsi giusta ed essere pronunciata in nome del popolo italiano".