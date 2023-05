Senegalese alla stazione Così stava ai ’domiciliari’

Ha invocato lo ’stato di necessità’ e pressanti problemi economici il responsabile di due tentate truffe ad automobilisti: falsi incidenti stradali tramutattisi in furti. Orlando Bevilacqua, 41 anni, residente a Prato, dipendente di cooperativa, è stato arrestato su indagine dei Carabinieri del Galluzzo. Ordinanza di custodia del giudice Antonella Zatini chiesta dal pm Gianni Tei. L’uomo è ritenuto l’autore – a Firenze – di furti aggravati a conducenti, nel novembre ’22 in via Bezzecca e a marzo in viale Galilei. Col suo scooter aveva avvicinato gli automobilisti fingendo di essere stato urtato e di fatto costringendoli a fermarsi. Ma i due non avevano abboccato, rendendo vana la ’constatazione danni’ senza mettere di mezzo le assicurazioni. Nel primo ’incidente’ l’uomo profittando del momento convulso, aveva preso dall’auto di una donna una borsa con oggetti per 335 euro; nel secondo borsello, mazzo di chiavi con portachiavi in oro da 300 euro e 50 euro. Ma i Carabinieri l’hanno identificato. Bevilacqua, difeso dall’avvocato Luca Betti ha ammesso i fatti. Ora ha l’obbligo di dimora.

g.sp.