"Sempre più servizi nelle farmacie Puntiamo ad aprire nuovi negozi"

"Credo nel valore pubblico dell’erogazione dei servizi ai cittadini, valore che è sempre stato ‘faro guida’ nel portare avanti il lavoro di tutti i giorni". Parole di Vanessa De Feo (foto), presidente di Farmapiana, la società che gestisce farmacie comunali di Campi, Signa, Lastra, Calenzano e Borgo San Lorenzo. La presidente, arrivata a luglio scorso al posto del dimissionario Francesco Lotti ma presente nel Cda dal primo giorno di insediamento del consiglio, ora prossima alla scadenza del mandato, traccia un bilancio di quanto fatto in questo arco di tempo. I numeri parlano di una società in salute: il bilancio consuntivo 2022 registra un fatturato di 17 milioni e mezzo e un utile di bilancio di 365.000 euro.

"L’incremento del volume di attività è confermato da oltre 50.000 accessi in più nelle nostre farmacie rispetto all’anno precedente", dice la presidente. "A Campi abbiamo aperto una nuova farmacia, quella in via Orly alla sede della Pubblica Assistenza – aggiunge –. Abbiamo esteso l’apertura h24 della farmacia centrale in via Botticelli e ampliato gli orari delle altre. Inoltre, durante la pandemia, insieme alla Misericordia e al centro commerciale I Gigli abbiamo gestito l’hub vaccinale e organizzato un servizio apposito per i tamponi in tutti i nostri presidi".

Altro obiettivo raggiunto: l’apertura del presidio permanente di prevenzione a Campi, a cui si lega l’erogazione di oltre mille visite gratuite in 5 mesi. "Abbiamo avviato progetti di telemedicina in alcune farmacie con l’ambizione di farli crescere in futuro" dice. Ed è proprio pensando al futuro che De Feo lascia un’azienda in crescita. "I numeri relativi al primo quadrimestre del 2023 ci dimostrano già che le possibilità di un’ulteriore crescita non mancano. E non a caso la società sta già guardando alla possibile apertura di nuove farmacie in vari territori comunali, oltre alla messa a punto di una convenzione per la fornitura dei farmaci alla Rsa di San Giorgio" conclude.