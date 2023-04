Sempre più aggressioni ai sanitari La Regione vuole incontrare i prefetti "Contro i medici rabbia per i disservizi"

Aggressioni al personale sanitario. Un’emergenza nell’emergenza. I casi si ripetono a un ritmo preoccupanto. E sono sempre più gravi. Il Centro gestione rischio clinico della Regione si è attivato su più fronti e il direttore Pasquale Giuseppe Macrì intende organizzare a breve un incontro congiunto con le prefetture sull’implementazione delle strategie di difesa per i sanitari.

La tragedia della psichiatra di Pisa ha sconvolto l’ambiente medico. Tanto che il presidente nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli chiede "rapide riforme", "luoghi di lavoro più sicuri", "umanizzazione delle cure" e "non permettere che sia il camice bianco a negare le prestazioni" che il sistema non riesce a garantire. "Tutti speravamo – dice Anelli – che la stagione di violenza fosse un ricordo del passato, ma l’aumento degli episodi di aggressione ai medici negli ultimi tempi ci aveva indotto ad alzare ulteriormente la guardia. Purtroppo non è bastato. Abbiamo bisogno di una diversa organizzazione della sanità ove il tema della sicurezza sia centrale e dove il rapporto con i cittadini sia salvaguardato e non inquinato da una sanità amministrata e aziendalistica. La negazione dei diritti, frutto proprio di un sistema degenerato e asservito a una organizzazione che risponde solo alle esigenze di bilancio, non può essere riversata sulla professione medica che invece è vocata alla difesa proprio di quei diritti o alla risoluzione delle disuguaglianze".

Anche a Borgo San Lorenzo l’altra notte è stata devastata la sede della guardia medica. Il sindacato dei medici di medicina generale Fimmg, e il particolare il responsabile toscano della guardia medica Giuseppe Tartaglione, esprime piena solidarietà. "La sicurezza nelle sedi è un tema caldo – dice – Nonostante le nostre insistenze, in alcune zone l’adeguamento delle sedi non ha avuto seguito. Si tratta di una priorità della Fimmg, anche a livello nazionale, dunque continueremo a lavorare per trovare soluzioni alternative anche in vista della prossima riorganizzazione del servizio".

"La nuova normativa sulle aggressioni al personale sanitario prevede la procedibilità d’ufficio per qualunque tipo di lesione, anche la semplice aggressione verbale – incalza Tartaglione – Parte delle difficoltà e dei rischi sono legati alla scarsa conoscenza del servizio ai pazienti. È dunque fondamentale spiegare alla popolazione le modalità di accesso e cosa compete al medico".

Ilaria Ulivelli