"Sempre loro a provocare In quell’area politica si sentono coperti"

L’aggressione al Michelangiolo non è un episodio che torna dal passato, ma deve essere letta, per il consigliere comunale di Sinistra progetto comune Dmitrij Palagi, come legata a questo tempo.

Perché?

"Perché non è la prima volta che quella formazione si avvicina davanti alle scuole con provocazioni. Era da molti anni che non c’erano aggressioni fisiche così violente. Ma altre volte ci sono state provocazioni davanti alle scuole da parte di Azione studentesca e in generale da Casaggi e Casapound. E sono sempre state mirate nei confronti di alcuni collettivi".

Quali?

"In particolare quelli che sono scesi in piazza in occasione delle manifestazioni antifasciste".

Il problema quindi è più ampio del singolo episodio?

"Noi pensiamo abbia ragione l’Anpi nel dire che si è sottovalutato per anni che quell’area politica rinvendica consiglieri comunali e un consigliere regionale legati a Casaggi. Sono stati eletti all’interno delle liste del partito che oggi governa il Paese. Puo darsi che adesso sentano di avere una maggiore copertura"..

Da qui l’idea di una grande manifestazione.

"Le realtà studentesche l’hanno lanciata per domani alle 18 ai giardini di viale Malta con un corteo. Perché è in quel quartiere che ci sono le sedi di questa galassia di destra".

La preoccupa il clima nazionale?

"Si e mi aspetto che da parte del centrosinistra ci sia un radicale cambio di atteggiamento. Da anni si sono chiusi gli occhi sull’equiparazione fra fascismo e comunismo facendo venire meno la pregiudiziale antifascista all’interno delle istituzioni tanto che oggi mi sento di dire che si sono quasi ribaltati gli equilibri all’interno del Parlamento. E’ un processo lungo che parte dal ’94. Responsabilità del centrosinistra non di Berlusconi".

Ci sono stati dei tentativi di strumentalizzazione?

"L’antifascismo è vissuto talvolta con fastidio dalle nuove generazioni perchè viene usato solo davanti a episodi come quello del Michelangiolo. E’ diventato un modo per darsi un’identità politica. Sarebbe importante che il sindaco non usasse questa vicenda per le primarie del Pd o la candidatura dell’anno prossimo. Ieri avrebbe fatto piacere un coinvolgimento di tutti i gruppi del consiglio comunale davanti alla scuola".

Pa. Fi.