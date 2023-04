Semi e alberi in dono Le api ringraziano

Semi e alberi in regalo per tutti i cittadini che vogliono aiutare le api. Li ha messi a disposizione l’associazione Pensiero Socialista di Lastra a Signa, insieme al Wwf. Il progetto, dal titolo "Bee safe, salviamo le api" è stato presentato ieri da Pietro Milanesi, presidente dell’associazione lastrigiana e da Franco Ferroni, responsabile agricoltura e biodiversità di Wwf Italia. "Regaliamo a tutti gli interessati una pianta di nocciolo o di "tetradium daniellii", oltre a sacchi da un chilo di semi, i cui fiori sono particolarmente graditi alle api. Subito dopo aver lanciato l’iniziativa – ha detto Milanesi – abbiamo ricevuto 450 prenotazioni per i semi, 62 per i noccioli e 59 per i tetradium, da cittadini e aziende agricole". "C’è ancora tempo per aderire – ha proseguito Ferroni – a questo progetto molto importante. Ci rammarica solo che il Comune non abbia dato il patrocinio".

E proprio ieri uno sciame di api si è fermato in piazza Garibaldi, a pochi metri dal convegno. Fra la curiosità generale, è stato quindi chiamato un apicoltore (foto) per raccoglierle e metterle al sicuro in un’arnia. Per aderire a "Bee safe" è possibile rivolgersi all’associazione in via Gramsci 29.