Semaforo pericoloso: è stato ’appeso’ per settimane

E’ stato lì a penzolare per settimane. Il semaforo pedonale di viale Moro era stato staccato dal palo una ventina di giorni fa durante l’ultimo temporale. Una sorta di pendolo piuttosto pericoloso per chi attraversava la strada: non solo poteva cadere in testa, ma chiaramente non svolgeva la sua funzione.

Tante le proteste degli utenti della tramvia (in quel punto i pedoni sono quasi totalmente passeggeri che scendono per tornare a casa (le abitazioni sono nelle vicine vie Pestalozzi via Romero). Ieri, dopo tanto attendere, l’impianto semaforico è stato riparato. Le luci pedonali, quelle staccate, sono state recuperate e rimesse a posto usando una fascetta di plastica e del nastro di colore verde. Il caso è diventato anche politico, visto che il capogruppo del Misto (opposizione), Enrico Meriggi ha annunciato un’interrogazione.

"Mi domando come sia possibile lasciare per tanti giorni un impianto semaforico in quelle condizioni. La tramvia è un mezzo di trasporto che passa incessantemente lungo viale Moro, e attraversare un viale che collega Firenze a Scandicci non è banale senza semaforo. In più la pericolosità di un dispositivo così pesante lasciato penzoloni non è banale". La manutenzione della segnaletica orizzontale lungo il tracciato della tramvia è importante, ma ugualmente deve valere per tutte le altre zone della città dove ci sono strade ad alto scorrimento.